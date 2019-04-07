Черновицкий отряд пограничников при совместной работе с оперативно-розыскным подразделением Западного регионального управления Госпогранслужбы предотвратили перемещению в Румынию крупной партии контрабандных сигарет. Об этом сообщает преcс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что пограничный наряд отделения «Фальков» вел наблюдение за группой лиц, которые направлялась в сторону границы с Румынией имея при себе большие пакеты.

«Правоохранители, чтобы задержать неизвестных, произвели предупредительные выстрелы, но нарушителям удалось сбежать в тыл Украины», - сообщили пограничники.

После этого украинские пограничники предупредили об инциденте румынских коллег и провели обследование местности с обеих сторон границы.

«В результате у границы, на украинской стороне, военнослужащие обнаружили оставленные нарушителями 20 пакетов с сигаретами»,- заявили в Госпогранслужбе.

Правоохранителями был изъят контрабандный товар. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц к противоправной деятельности.

К слову, В Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался вне пунктов пропуска перенести в Беларусь более 150 попугаев.