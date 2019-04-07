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5 апреля. Картина дня 20
Президент Украины Петр Порошенко наградил известного волонтера, военнослужащего батальона "Донбасс-Украина" Яну Червоную орденом Богдана Хмельницкого посмертно.

Об этом говорится в указе №109/2019, размещенном на сайте главы государства.

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно)», - отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, 2 апреля в районе н.п. Новозвановка-Попасная в результате вражеского обстрела наших позиций гаубицами 152-мм калибра со стороны российских террористических войск погибла известная волонтер и военнослужащий батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная.
ForUm

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