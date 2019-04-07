Об этом говорится в указе №109/2019, размещенном на сайте главы государства.
«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно)», - отмечается в документе.
Как сообщалось ранее, 2 апреля в районе н.п. Новозвановка-Попасная в результате вражеского обстрела наших позиций гаубицами 152-мм калибра со стороны российских террористических войск погибла известная волонтер и военнослужащий батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время