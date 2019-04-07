также в разделеОбщество
Правозащитники показали камеру в СИЗО Харькова, где содержится участница ДТП Зайцева 67
Христиане восточного обряда празднуют Благовещение 37
В Карпатах ожидается 3 уровень лавинной опасности 12
Из Украины выслали криминального авторитета по кличке «Молдован» 30
С понедельника Украину накроют дожди 55
СБУ блокировала контабанду сигарет с Донбасса на 2 миллиона гривен 25
Геращенко: Вопрос телефонных звонков заложникам остается нерешенным 113
Провайдеры в Крыму блокируют украинские информационные сайты и некоторые соцсети 45
На Донбассе не работают два КПВВ 93
Координатор ОБСЕ посетил военнопленных в оккупированном Донецке 45
Умер отец пленного РФ украинского моряка Андрея Драча 52
Укрзализныця назначила 54 дополнительных рейса на Пасхальные и майские праздники 61
5 апреля. Картина дня 20
Украинцам обещают теплые и солнечные выходные 33
В винницком парке нашли схрон с боеприпасами 34
В Польше задержали украинца, который пересек границу задом наперед 58
На Мангера снова надели электронный браслет 29
Климкин сообщил о «секретных» положениях в пакете поддержки НАТО 78

В Никопольском районе Донецкой области у 63-летнего мужчины взорвалась в руках светошумовая граната. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что местный житель нашел гранату и решил ее испытать возле села Федоровка со своим товарищем.

«Светошумовая граната взорвалась у мужчины прямо в руках. С тяжелыми повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу», - сообщили правоохранители.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего было диагностировано травматическую ампутацию кисти. Данный факт квалифицировали по ст. 15, ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2846 грн.
8
Теги