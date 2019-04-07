В Никопольском районе Донецкой области у 63-летнего мужчины взорвалась в руках светошумовая граната. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что местный житель нашел гранату и решил ее испытать возле села Федоровка со своим товарищем.
«Светошумовая граната взорвалась у мужчины прямо в руках. С тяжелыми повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу», - сообщили правоохранители.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего было диагностировано травматическую ампутацию кисти. Данный факт квалифицировали по ст. 15, ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.
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