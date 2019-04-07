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Израильский космический аппарат Beresheet 7 апреля совершил первый успешный маневр на эллиптической орбите Луны.

Об этом сообщает компания SpaceIL, которая построила зонд.

«Двигатель Beresheet работал 271 секунду и сжег 55 кг топлива, снижаясь при этом с 10 400 км до 750 км от Луны», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что все приборы работали нормально и одновременно. Зонд сделал новые фото с орбиты.

Израильский лунный аппарат был запущен с мыса Канаверал 22 февраля. Посадка Beresheet на Луну запланирована на 11 апреля.

Старт лунного зонда «Береш» (первое слово книги Бытия, «в начале») состоялся 22 февраля 2019 года. Аппарат создан израильской некоммерческой организацией SpaceIL в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE, однако после того, как конкурс был закрыт, команде разработчиков все же удалось собрать необходимые средства для продолжения работы и оплаты запуска.

Стартовая масса зонда составляет 585 килограммов (из которых 160 килограммов приходится на сам аппарат), а его размер в поперечнике вместе с раскрытыми посадочными опорами составляет 2,3 метра, что делает его самым маленьким аппаратом, который когда-либо запускали к естественному спутнику Земли. Зонд несет на себе шесть 8-мегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровую капсулу времени и лазерные уголковые отражатели.
ForUm

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