Национальная полиция Украины сообщила, что в Луганской области в Попаснянском районе российско-оккупационные войска продолжают нарушать условия перемирия и осуществили обстрел мирного поселка на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции сообщили, что боевики осуществили обстрел населенного пункта Золотое-4 с использованием противотанкового гранатомета. Огонь велся со стороны поселка Золотое-5 на временно оккупированной территории.

«В результате обстрела снаряд попал в дом по ул. 1-а Свободная из-за чего была повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль, который был припаркован неподалеку», - заявили правоохранители.

Полиция внесла данный факт в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 258 (Террористический акт) УК Украины.

«Жертв и пострадавших среди населения нет», - заявили в Нацполиции.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.