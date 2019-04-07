также в разделеПроисшествия
На Донбассе погибли двое украинских военных 86
Под Одессой автомобиль снес электроопору 34
В Луганской области от взрыва погиб мужчина 27
Российские корабли провели стрельбы в Черном море 175
На Донбассе сегодня зафиксировали пять обстрелов 29
СБУ задержала пророссийского интернет-агитатора 53
В Киевской области подросток насмерть сбил двоих девушек 85
Три человека погибло при пожаре в Днепропетровской области 21
На Донбассе украинские военные задержали диверсанта 40
За сутки на Донбассе погиб один украинский военный 59
В Луцке ветеран АТО пытался поджечь себя перед горсоветом 26
На Львовщине трех мужчин засыпало мусором – один погиб 38
На КПВВ «Марьинка» снайпер боевиков ранил пограничника 92
СММ ОБСЕ показала видео обстрела боевиками своего беспилотника 60
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов и понесли потери 16
С начала года на пожарах погибли более 700 украинцев 23
В запорожском суде повесился подозреваемый 50
На Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек 24

Национальная полиция Украины сообщила, что в Луганской области в Попаснянском районе российско-оккупационные войска продолжают нарушать условия перемирия и осуществили обстрел мирного поселка на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции сообщили, что боевики осуществили обстрел населенного пункта Золотое-4 с использованием противотанкового гранатомета. Огонь велся со стороны поселка Золотое-5 на временно оккупированной территории.

«В результате обстрела снаряд попал в дом по ул. 1-а Свободная из-за чего была повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль, который был припаркован неподалеку», - заявили правоохранители.

Полиция внесла данный факт в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 258 (Террористический акт) УК Украины.

«Жертв и пострадавших среди населения нет», - заявили в Нацполиции.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2846 грн.
41
Теги