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МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за запрета въезда лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

Во время разговора с послом пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал шаг украинской власти неприемлемым и антивенгерским.

«Пресс-секретарь подчеркнул, что рассматривает запрет въезда в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену как неприемлемый и антивенгерский шаг», - сообщили в МИД Венгрии.
ForUm

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