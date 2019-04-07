Фото камеры, где сидит Зайцева, выложил в Фейсбук правозащитник Дмитрий Удачин.
«Кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека. Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены», - рассказал он.
По словам Удачина, правозащитники посетили СИЗО 5 апреля - это был мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор.
18 октября 2017 года в результате ДТП в Харькове с участием машин Зайцевой и Дронова погибло шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.
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