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Представители Международного правозащитного центра посетили Харьковский следственный изолятор и проверили, в каких условиях содержат там Алену Зайцеву – одну из виновниц резонансного смертельного ДТП в Харькове.

Фото камеры, где сидит Зайцева, выложил в Фейсбук правозащитник Дмитрий Удачин.

«Кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека. Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены», - рассказал он.

По словам Удачина, правозащитники посетили СИЗО 5 апреля - это был мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор.

18 октября 2017 года в результате ДТП в Харькове с участием машин Зайцевой и Дронова погибло шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести. 
ForUm

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