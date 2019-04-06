также в разделеПроисшествия
В Луганской области от взрыва погиб мужчина 11
Российские корабли провели стрельбы в Черном море 11
На Донбассе сегодня зафиксировали пять обстрелов 14
СБУ задержала пророссийского интернет-агитатора 30
В Киевской области подросток насмерть сбил двоих девушек 34
Три человека погибло при пожаре в Днепропетровской области 13
На Донбассе украинские военные задержали диверсанта 23
За сутки на Донбассе погиб один украинский военный 44
В Луцке ветеран АТО пытался поджечь себя перед горсоветом 19
На Львовщине трех мужчин засыпало мусором – один погиб 29
На КПВВ «Марьинка» снайпер боевиков ранил пограничника 80
СММ ОБСЕ показала видео обстрела боевиками своего беспилотника 53
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов и понесли потери 15
С начала года на пожарах погибли более 700 украинцев 23
В запорожском суде повесился подозреваемый 47
На Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек 24
На Львовщине из-за сжигания сухой травы сгорели 3 постройки и 6 гаражей 18
На Днепропетровщине от угарного газ погибли 4 человека 42

В городе Черноморск на Промышленной улице водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. Об этом сообщает управление ГСЧС в Одесской области в субботу, 6 апреля.

Для извлечения водителя, 21 года, из деформированного автомобиля понадобилась помощь спасателей, поскольку опора упала на крышу машины.

Как уточняет Думская со ссылкой на очевидцев, водитель сбил электроопору вблизи железнодорожных путей. На месте аварии железнодорожники пытаются устранить последствия.

Также, на Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги