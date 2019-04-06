В городе Черноморск на Промышленной улице водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. Об этом сообщает управление ГСЧС в Одесской области в субботу, 6 апреля.

Для извлечения водителя, 21 года, из деформированного автомобиля понадобилась помощь спасателей, поскольку опора упала на крышу машины.

Как уточняет Думская со ссылкой на очевидцев, водитель сбил электроопору вблизи железнодорожных путей. На месте аварии железнодорожники пытаются устранить последствия.

Также, на Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек.