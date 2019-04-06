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Вопрос телефонных звонков заложникам от членов их семей остается не решенным.

Об этом написала заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Семьи заложников обратились к Тони Фришу (координатору ОБСЕ) относительно передачи писем - обратных ответов, просили поднять вопрос относительно телефонного звонка. По предварительной информации, посол передал письма только МККК (Международному Комитету Красного Креста - ред.), и в Минске мы хотим услышать, получили ли заложники известия от своих семей, где ответы от ребят семьям. Вопрос телефонных звонков остается нерешенным», - отметила Геращенко.

По ее словам, на всех последних встречах в Минске украинская сторона остро ставила вопрос о запрете телефонных звонков заложникам и фактическом запрете на переписку. В то же время она напомнила, что МККК в последний раз передали письма в сентябре 2018 года.

Как сообщалось, на днях координатор ОБСЕ Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где встретился с четырьмя заложниками-военными и двумя гражданскими людьми, которых незаконно удерживают боевики. Всего, по информации первого заместителя Председателя Верховной Рады, уполномоченного Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко, посол имел возможность посетить только треть из тех, чьи фамилии украинская сторона указывала в списке.
ForUm

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