Адвокату Андрею Доманскому объявили подозрение в незаконной приватизации здания в историческом центре Киева.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Доманский известен, в частности, защитой главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

«Следователями Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по незаконной приватизации нежилого дома коммунальной собственности на территории подержанного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев», – отметила она.

В ходе расследования, 5 апреля, Андрею Доманскому сообщили о подозрении.

По версии следствия, он в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно приватизировал коммунальную собственность Киева в пользу оффшорной компании и легализовал имущество, продав его резиденту Украины.

Кроме того, 2 апреля о подозрении сообщили руководителю предприятия, задействованного в схеме.

На причастность к преступлению также проверяют должностных лиц Фонда государственного имущества.

В то же время, адвокат Руслан Берещенко на странице в Facebook сообщил, что якобы «сообщение о подозрении адвокату в части обоснования обвинения не выдерживает никакой критики».

«В понедельник планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении адвоката Андрея Доманского меры пресечения в виде залога», – утверждает адвокат.