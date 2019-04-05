также в разделеВыборы
ЦИК осталось принять протоколы 2 ОИК до объявления результатов выборов 8
Помощник Зеленского: Получение томоса самое важное для нас 42
СМИ: Кровь у Зеленского взял актер из «Сватов» 87
НСК еще не знает, сколько будут стоить дебаты 34
Результаты анализов Порошенко уже обнародованы 475
Порошенко сдал анализы на «Олимпийском» 77
Зеленский сдал анализы 116
Порошенко – Зеленскому: Будьте мужиком, приходите на дебаты 104
У Порошенко заявили, что никаких политических условий для дебатов быть не может 53
ЦИК призвала кандидатов не нарушать закон, превращая дебаты в агитацию 41
НОТУ уже назвало модераторов дебатов 66
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском» 458
В ОБСЕ раскритиковали процедуру смены места голосования в Украине 44
Порошенко зовет Зеленского вместе сдать анализы 2357
Притула предложил бесплатно провести дебаты на «Олимпийском» 97
ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией 101
Общественное начало переговоры с кандидатами в президенты о дебатах 85
Общественное готово провести дебаты на «Олимпийском» 61

Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал сдавать анализы, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, а ныне принадлежит человеку с медиа-бизнеса группы «Приват».

«И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке: автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы. АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 года выпуска, № кузова: WDВ2201761А366372. С 28.10.2017 владелец: Миндич Тимур Михайлович, куратор медиа-бизнеса в группе Приват», - написал он в Facebook.

С 23.03.2017 до 27.10.2017 года владелец авто –  Коломойский, добавил нардеп.

Напомним, 5 апреля Зеленский сдал анализы в частной лаборатории Еurolab.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

121
Теги