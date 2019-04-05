Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал сдавать анализы, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, а ныне принадлежит человеку с медиа-бизнеса группы «Приват».

«И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке: автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы. АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 года выпуска, № кузова: WDВ2201761А366372. С 28.10.2017 владелец: Миндич Тимур Михайлович, куратор медиа-бизнеса в группе Приват», - написал он в Facebook.

С 23.03.2017 до 27.10.2017 года владелец авто – Коломойский, добавил нардеп.

Напомним, 5 апреля Зеленский сдал анализы в частной лаборатории Еurolab.