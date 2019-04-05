Включить имена четырёх священников в Собор новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви постановил вчера Священный Синод РПЦ.

Фото: Фома в Украине



К лику новомучеников причислены протоиерей Андрей Зимин (†18.01.1920), священники Григорий Никольский (†10.07.1918), Павел Кушников (†8.03.1918) и Николай Заварин (†19.08.1937), сообщает «Фома в Украине».



Честные останки священномучеников отныне называются мощами и в случае обретения им будут воздавать соответственное почитание. Память каждого из святых будет отмечаться в день его мученической кончины.



Новомученик Андрей (Зимин) родился 14 августа 1872 года в семье забайкальского казака. После окончания семинарии служил диаконом, а затем священником в кафедральном соборе в г. Благовещенск. Также был катехизатором и законоучителем действующей при соборе церковно-приходской школы. Затем занимался просвещением в с. Черниговка, куда был назначен настоятелем местного храма, благодаря ему при нескольких церквях были открыты братства трезвости.



В июне 1919 г. один из партизанских отрядов большевиков ограбил село и увёл отца Андрея в качестве заложника в тайгу, где продержал священника месяц. Через несколько месяцев, в ночь на Крещенский сочельник, в дом отца Андрея ворвались вооруженные люди. Они застрелили родных священника, после чего убили и его.



Новомученик Григорий Никольский родился 13 ноября 1854 г. в станице Всевеликого войска Донского в семье казачьего священника. В 1883 году был рукоположен в диакона и в священника, после чего служил в разных населенных пунктах Астраханской епархии, затем в Ставропольской епархии.



Был активным миссионером. Отец Григорий при земной жизни почитался среди людей как ревностный и достойный пастырь, талантливый педагог и храмоздатель. Жизнь отца Григория была наполнена деятельной любовью к ближним, заботой о христианском просвещении детей и взрослых.



10 июля 1918 г. в Черноморскую Марие-Магдалинскую женскую пустынь, где с 1915-го служил отец Григорий, нагрянул один из большевистских отрядов. После завершения Божественной литургии в Вознесенском соборе монастыря солдаты арестовали отца Григория и c глумлениями вывели за церковную ограду. Здесь священнослужитель был жестоко избит и застрелен.



Новомученик Павел Кушников родился 16 декабря 1880 года в семье священника в Новгородской губернии. После окончания семинарии трудился учителем церковно-приходских школ. В 1913 году был рукоположен в диакона и в священника. В году первой мировой войны создал приходская общественная потребительская лавка, распределявшая продукты питания между жителями прихода.



В 1917 году некоторые из прихожан написали на него донос в Устюженский уездный комиссариат. Ему было предъявлено обвинение в пропаганде неповиновения новому правительству, однако по итогам расследования отец Павел был оправдан.



7 марта 1918 года он был неожиданно арестован, обвинен в сокрытии оружия для «белогвардейцев», хотя при обыске ничего не было обнаружено. На следующий день отца Павла вывели за село Бельское к болоту и застрелили.



Новомученик Николай Заварин родился 4 мая 1878 года в селе Кичменгский городок в семье священника. Был учителем церковно-приходских школ, в 1916 г. рукоположен в диакона, в 1926 г. (в разгар гонений на Церковь) — в священника. В 1931 году осужден Даровским нарсудом на один год лишения свободы за неуплату недоимки, но по ходатайству его дочери Надежды 27 февраля 1932 года был оправдан. В ноябре 1932 года снова был арестован за «антисоветскую деятельность» и приговорен к пяти годам лишения свободы. В 1933 году было освобожден досрочно.



16 февраля 1937 года отец Николай и его дочь Надежда были арестованы. Отца Николая обвинили в том, что «являясь организатором контрреволюционной группы среди людей, близко стоящих к церкви, он проводил антисоветскую агитацию. При аресте и обыске отец Николай на вопрос об оружии сказал: мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю. На следствии священник не признал своей вины, а на вопросы следователя о «контрреволюционной деятельности» ответил: «Поскольку я служил в церкви, я стремился поддерживать веру среди населения, отстаивать церковь, чтобы ее не закрывали, но с антисоветской агитацией никогда не выступал». Он не назвал никаких имен, никого не обвинял, в том числе и своих лжесвидетелей из числа причта.



Священник Николай был расстрелян 19 августа 1937 года.

