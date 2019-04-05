III Открытый городской конкурс творческих проектов «Один раз на всю жизнь» проводят в Херсоне.
Фото: Фома в Украине
Организаторы - отдел по делам семьи Херсонской епархии УПЦ и Управление образования Херсонского горсовета, сообщает «Фома в Украине».
К участию приглашаются коллективы воскресных школ епархий Украинской Православной Церкви и ученики 8–11-х классов общеобразовательных школ.
Конкурс включает три номинации: «Видеореклама» (видеоролики, буктрейлеры, слайд-презентации), «Литература» (поэзия, проза, публицистика) и «Печатная промоция» (буклеты, плакаты, флаеры, листовки, закладки, постеры, банеры и пр.). Также в рамках мероприятия проходит фотоконкурс.
Участникам предлагается осветить следующие темы:
– «Моя счастливая семья»;
– «Красота материнства»;
– «Красота отцовства»;
– «Пускай дитя придет в этот мир»;
– «Многодетная семья: детей много не бывает!»;
– «Целомудрие — оберег брака» и другие.
Среди задач конкурса — повышение заинтересованности молодежи к вопросу самообразования в сфере психологии супружеских отношений; предотвращение роста числа разводов среди молодых семей; пропаганда здорового образа жизни через указание на преимущества сохранения одной крепкой семьи; воспитание у молодежи чувства ответственности за будущее своего народа и др.
Заявки для участия в конкурсе принимают до 30 апреля (воскресные школы) и 3 мая (средние школы).
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