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III Открытый городской конкурс творческих проектов «Один раз на всю жизнь» проводят в Херсоне. 

Фото: Фома в Украине

Организаторы - отдел по делам семьи Херсонской епархии УПЦ и Управление образования Херсонского горсовета, сообщает «Фома в Украине».

К участию приглашаются коллективы воскресных школ епархий Украинской Православной Церкви и ученики 8–11-х классов общеобразовательных школ.
 
Конкурс включает три номинации: «Видеореклама» (видеоролики, буктрейлеры, слайд-презентации), «Литература» (поэзия, проза, публицистика) и «Печатная промоция» (буклеты, плакаты, флаеры, листовки, закладки, постеры, банеры и пр.). Также в рамках мероприятия проходит фотоконкурс.
 
Участникам предлагается осветить следующие темы:

– «Моя счастливая семья»;

– «Красота материнства»;

– «Красота отцовства»;

– «Пускай дитя придет в этот мир»;

– «Многодетная семья: детей много не бывает!»;

– «Целомудрие — оберег брака» и другие.

Среди задач конкурса — повышение заинтересованности молодежи к вопросу самообразования в сфере психологии супружеских отношений; предотвращение роста числа разводов среди молодых семей; пропаганда здорового образа жизни через указание на преимущества сохранения одной крепкой семьи; воспитание у молодежи чувства ответственности за будущее своего народа и др.
 
Заявки для участия в конкурсе принимают до 30 апреля (воскресные школы) и 3 мая (средние школы).
ForUm

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