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Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы приговорен 30-летний мужчина, убивший на  территории столицы двух людей и пытавшийся лишить жизни еще одного человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

На протяжении октября 2014 жертвами злоумышленника стали двое киевлян, которые разместили на интернет-сайтах информацию о предоставлении услуг по перевозке. Убийства злоумышленник совершал с целью завладения транспортными средствами. Подозреваемый убивал своих жертв выстрелами в голову. Их тела он сначала прятал в гараже, а затем перевозил в лесополосу под Киевом и закапывал.

Правоохранителям удалось поймать злоумышленника, когда он совершал очередное покушение на убийство. Однако на этот раз пострадавшим оказался муж его любовницы. Как оказалось впоследствии, это уже была вторая попытка злоумышленника лишить жизни соперника. Во время задержания у подозреваемого изъяли орудие преступления – пистолет с глушителем и патронами.

Приговором Соломенского районного суда Киева от 22.11.2018 серийного убийцу признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляцию защитника, отказал в ее удовлетворении и оставил решение районного суда без изменений.
ForUm

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