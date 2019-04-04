Сегодня, 4 апреля, Львовский городской совет принял постановление «О недопустимости осуществления торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом во временных сооружениях», сообщает пресс-служба горсовета.

«Мы сегодня приняли очень серьезное решение - мы определили четкую позицию города по продаже алкоголя в МАФах. Такая торговля в городе будет считаться запрещенной. Мы даем один месяц всем компаниям, которые осуществляют торговлю алкоголем в МАФах, чтобы прекратить это немедленно, если они не прекратят, то автоматически будут исключены из перспективной схемы. Постановление принято и я его уже подписал. Молодежь надо поддерживать не словами и обещаниями, а конкретными делами, что мы и делаем и будем делать», - прокомментировал решение мэр Львова Андрей Садовый.

Отмечается, что 236 временных сооружений Львова должны прекратить реализацию алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом с 1 мая 2019 года.

Также согласно постановлению, районные администрации должны провести до 15 мая обследования временных сооружений в том числе указанных в перечне, на предмет наличия алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива.

В случае продолжения субъектами предпринимательской деятельности реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива во временных сооружениях, что подтверждено актами районных администраций, их сочтут изъятыми из Комплексной схемы размещения временных сооружений и выданные им паспорта привязки будут аннулированы и заключенные договора аренды отдельных конструктивных элементов благоустройства будут прекращены.

Если в трехмесячный срок субъекты предпринимательской деятельности требования постановления не выполнят, то районные организации обязаны принять меры по демонтажу временных сооружений, изъятых из Комплексной схемы их размещения.

Напомним, 23 апреля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.

17 марта 2016 года депутаты Киевсовета запретили продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в торговых точках, расположенных в малых архитектурных форма

8 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал данное решение.

20 ноября 2016 года предприниматели через суд отменили данный запрет.

14 сентября 2017 года Киевский городской совет принял еще одно решение, которым вводится запрет продажи алкоголя в МАФах.

21 ноября 2017 года Антимонопольный комитет признал незаконным решение Киевсовета об исключении продажи алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ) в Киеве.