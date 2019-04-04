В среду, 3 апреля, в Орджоникидзевском районном суде города Запорожья в комнате для конвоируемых был обнаружен арестант, который совершил самоубийство. Как сообщают местное издание «ZаБор» со ссылкой на источники в суде, мужчина повесился.

Известно, что скончавшийся Евгений Ф. был родом из города Припять Чернобыльского района Киевской области. У него было среднее образование, нигде не работал. Также у мужчины остался несовершеннолетний ребенок.

Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины (грабеж).

Так, 20 ноября 2018 года на улице Яценко напротив дома №16 подсудимый, угрожая мужчине и применяя физическую силу, сорвал с его руки наручные часы «Слава» стоимостью 700 гривен.

В тот же день Евгений Ф. находясь на ЗГТ «парк Победы», подошел к двум подросткам и потребовал, чтобы они отдали ему телефоны.

Так, он отобрал у них телефоны Meizu M5C стоимостью 2500 гривен и Nomi i5013 стоимостью 2200 гривен. После чего, обвиняемый с похищенным имуществом сбежал.

В тот же день подозреваемого задержали, а 21 ноября ему было предъявлено подозрение. 28 ноября в суде обвиняемый пояснил, что обстоятельства, изложенные следователем, не соответствуют действительности и пояснил, что часы ему подкинули. Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей длительностью 60 дней. Обвиняемый Евгений Ф. также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины (кража с проникновение в жилье). Это преступление было совершено 16 ноября 2018 года на территории Васильевского района Запорожской области, а определением Запорожского апелляционного суда дело было передано в Орджоникидзевский районный суд Запорожья.