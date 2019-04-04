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Богунский районный суд Житомира избрал меру пресечения члену избирательной комиссии Сергею Кобзеву, который подозревается в нападении на женщину-полицейского во время подсчета голосов в первом туре президентских выборов, в виде залога в размере 10 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе суда, соответствующее решение в отношении подозреваемого было принято 3 апреля, передает УНИАН.


Согласно сообщению, следователи в своем ходатайстве просили суд заключить под стражу подозреваемого. Однако судья решил избрать меру пресечения Кобзеву в виде залога 10 тыс. грн.

Напомним, 1  апреля в Житомире во время подсчета голосов член участковой избирательной комиссии напал на женщину-полицейского.
ForUm

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