Богунский районный суд Житомира избрал меру пресечения члену избирательной комиссии Сергею Кобзеву, который подозревается в нападении на женщину-полицейского во время подсчета голосов в первом туре президентских выборов, в виде залога в размере 10 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе суда, соответствующее решение в отношении подозреваемого было принято 3 апреля, передает УНИАН.



Согласно сообщению, следователи в своем ходатайстве просили суд заключить под стражу подозреваемого. Однако судья решил избрать меру пресечения Кобзеву в виде залога 10 тыс. грн.



Напомним, 1 апреля в Житомире во время подсчета голосов член участковой избирательной комиссии напал на женщину-полицейского.