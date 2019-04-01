В Житомире во время подсчета голосов член участковой избирательной комиссии на женщину-полицейского, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Происшествие случилось 1 апреля около 1:30. Полицейская находилась в отдельной комнате помещения участковой избирательной комиссии, когда туда зашли двое ее членов, мужчина и женщина, и начали громко и в грубой форме высказывать недовольство продолжительностью оформления документов по подсчету голосов. 24-летняя лейтенант полиции сделала замечание обоим относительно этикета и соблюдению порядка.

«Вместо того, чтобы успокоиться и взять свои эмоции под контроль, 55-летний мужчина набросился на 24-летнюю полицейскую: сначала с нецензурной бранью, а через мгновение с пинками. Начал толкать, хватать за одежду и таскать за волосы. Дебошир успокоился только после предупреждения девушки о применении табельного оружия», - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала все обстоятельства происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый в его совершении задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.