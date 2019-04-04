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Сегодня, 4 апреля, в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле», принадлежащего офицеру украинских спецслужб, который принимает активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан. Украинский офицер не пострадал», - сообщил журналист.

«Диверсант находится под надежной охраной. Это не гражданин Украины. Ведется следствие. Очевидно, что враг вел наблюдение за машиной, скорее всего, действовал в составе группы», - добавил он.

«Это не первый случай совершенного неизвестными диверсантами подрыва автомашины в Киеве. Впервые удалось захватить того, кто закладывал мину. Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, происшедшие в Киеве за последние годы. Война с Россией продолжается, война среди нас», - констатировал Бутусов.

Напомним, ранее столичный главк полиции сообщил, что в ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева в результате взрыва автомобиля получил ранения один человек.
ForUm

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