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Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязывающий правительство попросить в ЕС вновь отсрочить Brexit.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Законопроект поддержали 313 парламентариев, против были 312. 4 апреля он будет представлен на рассмотрение Палаты лордов. Также в законе говорится о том, что Великобритания не может покинуть ЕС без соглашения.

Как ранее сообщал ForUm, 29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.

2 апреля, за десять дней до условной даты выхода страны из Евросоюза, премьер-министр Британии Тереза Мэй решила просить лидеров ЕС еще об одной отсрочке Brexit.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкерзаявил, что выход Великобритании из Европейского Союза не будет продлен до 22 мая, если британский парламент не одобрит соглашение о Brexit до 12 апреля.

 
ForUm

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