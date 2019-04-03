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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о повышении экспортной пошлины на металлолом.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает повышение экспортной пошлины с 42 до 58 евро за тонну до сентября 2021 года.

Напомним, в мае 2018 года Верховная Рада внесла правки в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке», которыми повысила ставку экспортной пошлины с 30 до 42 евро за тонну и продлила ее действие еще на год. 

В феврале 2019 года ВР поддержала законопроект о повышении экспортной пошлины. 
ForUm

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