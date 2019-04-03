Корабли ВМС стран НАТО на постоянной основе будут заходить в порты Украины. Об этом сегодня, 3 апреля, во время общения с журналистами в Одессе заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Во время прошлой встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в формате «Украина и Министры обороны стран НАТО» была достигнута договоренность, что ВМС наших партнеров из стран Альянса на постоянной основе будут заходить в порты Украины», – отметил он.

По мнению Полторака, эти меры будут как сигналом поддержки Украины, так и с целью проведения совместных учений, совместной подготовки и достижения совместных показателей в ходе проведения учений.

Как ранее сообщал ForUm, министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.