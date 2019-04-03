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Следственный отдел ФСБ России возбудил уголовное дело в отношении «главы» администрации Евпатории, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, по месту жительства подозреваемого, в администрации города Евпатории и по иным адресам проводятся следственные действия.

По данным сайта мэрии Евпатории, главой администрации является 45-летний Андрей Филонов. 2 апреля он сообщил, что Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил расторгнуть контракт с ним из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений. Он заявил, что будет обжаловать решение. По данным региональных СМИ, прокуратура обратилась в суд после решения Филонова назначить директором одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской жены.

45-летний Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года. До этого с апреля 2014 года был советником «главы» Крыма по курортам и туризму.
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