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Кабмин принял Концепцию развития горных территорий украинских Карпат, сообщили ForUm’у в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

«Развитие горных регионов Украины, безусловно, дополнительный потенциал нашего государства. В частности, в направлении развития туризма, инфраструктуры, ІТ-сферы, а также развития человеческого потенциала», - прокомментировал Зубко.

Горные территории Карпатского региона – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области – это территория почти 60 тыс. кв. км, с 715 горными населенными пунктами, подавляющее большинство из которых - 94% - села и почти 978 тыс. жителей.

«Наша ключевая цель - превратить горные территории на успешные и инвестиционно привлекательные. А это возможно через внедрение новых подходов к развитию инфраструктуры, медицины, туризма, начала новых производств, создания рабочих мест, усиление экономического сотрудничества и образовательного направления, повышение транспортной и информационной доступности, активизации межрегионального и трансграничного сотрудничества. Такая маршрутная карта, которая заложена в Концепции развития этих территорий, приблизит выполнение стратегии ЕС по Карпатскому региону и даст толчок вывести горные районы на качественно новый уровень», - отметил вице-премьер.

Концепция базироваться на четырех основных приоритетах:

    формирование конкурентной экономики горных территорий;

    развитие транспортной, производственной и социальной инфраструктуры;

    развитие туристического потенциала;

    обеспечение экологической безопасности.

Напомним, сегодня в горных территориях сформировано 20 ОТГ. Регион имеет мощную государственную поддержку – разработанный Минрегионом законопроект по устойчивому развитию и созданию новых рабочих мест в горных и высокогорных населенных пунктах, средства с Госфогда регионального развития, субвенции на инфраструктуру ОТГ, секторальная поддержка ЕС, средства на местные дороги. В 2018 году для 4 областей было выделено около 8-9 млрд грн ГФРР - почти 1 млрд грн, дорожная инфраструктура - почти 1 млрд 300 тыс., развитие сельской медицины - 1 млрд 200 тыс.

 
ForUm

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