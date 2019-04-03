В Одессе суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в насилии в отношении пострадавших ДТП нацгвардейцев.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчине было объявлено о подозрении за совершение действий, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, военнослужащих Национальной гвардии Украины во время несения службы по охране общественного порядка на территории Суворовского района сбил «Опель», вылетевший на тротуар после столкновения с «Мерседесом».

Один из ребят погиб на месте, остальные вместе с еще двумя гражданскими получили травмы различной степени тяжести.

Сразу после аварии к пострадавшим военным подошел неизвестный и, нанеся несколько ударов, ушел.

Принятыми мерами сотрудники Суворовского отдела полиции установили личность правонарушителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал мужчине содержания под стражей сроком 2 месяца без права внесения залога.

Следствие продолжается.