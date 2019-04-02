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2 апреля в полицию поступило сообщение о том, что по одному адресу в Никополе зарегистрировано большое количество человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Правоохранители выехали на место и установили, что по указанному адресу расположен разрушенный дом.

«Устанавливаются лица, причастные к фальсификации списков избирателей, которые были использованы во время выборов Президента Украины», - говорится в сообщении.

Данный факт квалифицирован по ч. 1 ст. 158 (предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
ForUm

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