Перед предстоящим вторым туром президентских выборов в Украине верующим необходимо усилить молитвы и удержаться от разделения нашего общества на своих и чужих.

Фото: УПЦ

К этому призвал Митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской Православной Церкви Лука на своем канале в Телеграмм.

«Мы имеем право защищать себя, но мы не имеем права дать возможность политике превозобладать над заповедями Христовыми. Ведь у нас одна страна, нам здесь еще вместе жить и трудиться на благо нашей Родины», - написал он.

Владыка поясняет, что Церковь не должна ограничивать права выбора человека.

«Бог дал человеку универсальное право выбора не только по линии «грешить – не грешить», но и во всех сферах своей собственной жизни, а значит в том числе и в выборе того или иного кандидата. Даже Церковь не может ограничивать это право, но призвана дать инструменты и помочь, а не навязать, разобраться в правильности выбора», - отмечает митрополит Лука.

Комментируя результаты первого тура выборов Президента в Украине, митрополит УПЦ отмечает, что «люди сделали выбор не в пользу «клоунады и шоу», в чем их упрекают, а проголосовали против того, что происходит с нашей страной».

«Мы, верные чада нашей канонической Матери-Церкви, не понаслышке знаем о тех деструктивных последствиях, которые поразили нашу страну после государственных инициатив по «созиданию» ПЦУ. Изменений в этом направлении не намечается, даже после того, когда наш Предстоятель открыто заявил об этом на встрече с действующим Главой государства. Такая ситуация сама все расставляет по своим местам. Мы живем в демократическом государстве, мы имеем право выбора. В том числе и вопросе как эффективно защитить нашу Церковь, а также наши фундаментальные права и свободы», - заявил архиерей УПЦ, призвав верующих к усиленной молитве перед предстоящим выбором.