За час в столичную полицию поступило 4 сообщения о том, что заминирован Бронетанковый завод, конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение», Высший совет правосудия и завод «Маяк», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В главке отметил, что информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону. Заведения находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.

«Проводится эвакуация. Места «заминирований» ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются», – говорится в сообщении.

Вся информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.