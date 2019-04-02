За час в столичную полицию поступило 4 сообщения о том, что заминирован Бронетанковый завод, конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение», Высший совет правосудия и завод «Маяк», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В главке отметил, что информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону. Заведения находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.
«Проводится эвакуация. Места «заминирований» ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются», – говорится в сообщении.
Вся информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.
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