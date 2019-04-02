В 2018 году в Украине от торговли людьми пострадали более 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
В течение 2018 года в Украине от уголовных правонарушений по ст. 149 УК Украины (торговля людьми) пострадали 231 человек.
Больше всего пострадавших от торговли людьми в Киеве - 45 человек, на втором месте Харьковская область - 27 и 25 в Одесской области.
Также, в 2018 года в Украине учтено 270 уголовных правонарушений по ст. 149 УК Украины (торговля людьми), из которых зарегистрировано 299 уголовных преступлений. Всего закрыто 29 производств.
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