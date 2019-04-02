также в разделеОбщество
В марте украинские военные уничтожили 56 оккупантов 9
1 апреля. Картина дня 45
Не появлялся на работе 338 дней: СБУ завела дело против главы Волынского облсовета 78
В трех городах уже отключили отопление 35
Март установил 4 температурных рекорда 17
Разрешения не пересечение линии разграничения сделали бессрочными 133
СБУ обжалует отмену запрета на въезд Добронравова в Украину 25
Общественное зовет кандидатов в президенты на дебаты 23
У Луценко заявили, что он сделал жену долларовой миллионершей по ошибке 46
«Время остыть»: Украинцам обещают прохладную неделю 43
Начался прием заявлений на выплату пособий на детей в многодетных семьях 17
Открыто уже более 60 дел из-за нарушений на выборах 12
Группа «титушек» ворвалась в Службу автодорог Одесской области 82
В Одессу зашли два корабля НАТО 36
Сегодня стартует весенний призыв в армию 37
Большинство звонков о минировании в Днипре поступили из РФ 14
В «заминированном» авто в Краматорске нашли пачку фейковых бюллетеней 15
Завтра в Украине ожидается до +20 36

В 2018 году в Украине от торговли людьми пострадали более 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

В течение 2018 года в Украине от уголовных правонарушений по ст. 149 УК Украины (торговля людьми) пострадали 231 человек. 

Больше всего пострадавших от торговли людьми в Киеве - 45 человек, на втором месте Харьковская область - 27 и 25 в Одесской области. 

Также, в 2018 года в Украине учтено 270 уголовных правонарушений по ст. 149 УК Украины (торговля людьми), из которых зарегистрировано 299 уголовных преступлений. Всего закрыто 29 производств. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги