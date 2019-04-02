Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал ФК «Динамо» частичным закрытием стадиона в следующем домашнем матче еврокубков за поведение фанатов на матче Лиги Европы против «Олимпиакоса».

Согласно официальному сайту организации, киевскому клубу приказано закрыть 22 сектора НСК «Олимпийский» (с 41-го по 62-й), сообщает «Новое Вермя».

Также Динамо обязано вывесить на трибунах домашнего стадиона баннер «#EqualGame» («Равная игра») с логотипом УЕФА.

Киевскому клубу вменялось бросание предметов, использование пиротехники, выбегание фанатов на поле и блокировка лестничных проходов на НСК «Олимпийский».

В феврале организация открыла дисциплинарные дела против «Динамо» и «Шахтера» за поведение их фанатов во время матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Сообщалось, что УЕФА накажет «Динамо» денежным штрафом за поведение болельщиков в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».

Напомним, 21 февраля киевское «Динамо» победило греческий «Олимпиакос» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.