Служба безопасности Украины намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель СБУ.

«Будем обжаловать», - сказал он.

По его словам, апелляционная жалоба на это решение будет подана в ближайшее время.

Представитель СБУ не уточнил конкретную дату подачи апелляции.

Напомним, 22 ноября 2017 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».

28 ноября 2017 Добронравов внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября 2017 Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

В январе 2018 Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». Суд признал противоправным и отменил запрет на въезд Добронравову.