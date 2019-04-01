также в разделеОбщество
Разрешения не пересечение линии разграничения сделали бессрочными 5
Общественное зовет кандидатов в президенты на дебаты 16
У Луценко заявили, что он сделал жену долларовой миллионершей по ошибке 23
«Время остыть»: Украинцам обещают прохладную неделю 31
Начался прием заявлений на выплату пособий на детей в многодетных семьях 13
Открыто уже более 60 дел из-за нарушений на выборах 11
Группа «титушек» ворвалась в Службу автодорог Одесской области 75
В Одессу зашли два корабля НАТО 34
Сегодня стартует весенний призыв в армию 27
Большинство звонков о минировании в Днипре поступили из РФ 10
В «заминированном» авто в Краматорске нашли пачку фейковых бюллетеней 14
Завтра в Украине ожидается до +20 36
Украина усилила морскую охрану 35
Главе Госрезерва Мосийчуку вручили обвинительный акт в аэропорту 164
Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах 48
Украина перешла на летнее время 62
Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО 32
На Закарпатье судья попался на взятке 19

Служба безопасности Украины намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель СБУ.

«Будем обжаловать», - сказал он.

По его словам, апелляционная жалоба на это решение будет подана в ближайшее время.

Представитель СБУ не уточнил конкретную дату подачи апелляции.

Напомним, 22 ноября 2017 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты». 

28 ноября 2017 Добронравов внесен  в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября 2017 Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

В январе 2018 Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». Суд признал противоправным и отменил запрет на въезд Добронравову.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги