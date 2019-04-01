Следуя своим политическим интересам, многие зарубежные чиновники предпочитают молчать о гонениях на Украинскую Православную Церковь.

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Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион, сообщает «Фома» со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека констатировали, что с предоставлением автокефалии Православной Церкви Украины значительно ухудшилось положение Украинской Православной Церкви, об этом говорится в докладе «Гражданское пространство и основополагающие свободы накануне президентских, парламентских и местных выборов в Украине в 2019-2020 годах».



В связи с призывом к властям Украины защитить права верующих, прозвучавшим из Управления верховного комиссара ООН по правам человека, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул:

– Я рад тому, что после очень многих усилий, которые были предприняты, в том числе Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата, а особенно после тех многих усилий и разъяснений, которые были сделаны со стороны Украинской Православной Церкви, наконец, нашелся один чиновник высокого ранга в ООН, который не побоялся рассказать правду о том, что происходит.

По словам митрополита, многие зарубежные чиновники и сотрудники международных организаций предпочитают молчать о гонениях на Украинскую Православную Церковь, потому что распространение этой информации не соответствует их политическим интересам.

– В данном случае Верховный комиссар ООН по правам человека (с сентября 2018 года – г-жа Мишель Бачелет – ред.) стала на сторону правды, и это делает ей честь. Я очень надеюсь на то, что и другие европейские политики последуют ее примеру, – отметил глава ОВЦС.