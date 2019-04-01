С 1 апреля в Грузии запрещено производить, импортировать, продавать и выдавать покупателям пластиковые одноразовые пакеты, за исключением биоразлагаемых и биодеградирующих, сообщает Meduza.

За производство или импорт пластиковых пакетов при первом нарушении будет грозить штраф 500 лари (около 185 долларов), при повторном — штраф 1000 лари.

Грузия поэтапно реализует программу по отказу от пластиковых пакетов. Так, с 1 октября 2018 года в стране было запрещено продавать, выдавать покупателяем, производить или импортировать одноразовые полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон.

По данным министерства сельского хозяйства Грузии, в 2014 году на каждого жителя страны в год приходилось около 525 использованных пластиковых пакетов — в несколько десятков раз больше, чем, например, Дании или Финляндии.

Напомним, в декабре 2018 года представители стран Евросоюза согласовали план по запрету одноразовых пластиковых изделий, сообщили в правительстве Австрии, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

За отказ от одноразовых пластиковых изделий в конце октября проголосовал Европейский парламент. Законодатели отметили, что около половины всего мусора на пляжах Евросоюза – пластик. Также на пластик приходится три четверти всего мусора в Мировом океане. Согласно планам, к 2025 году 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок будут перерабатываться.