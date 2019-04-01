В Русской Православной Церкви связывают с президентскими выборами в Украине возможное изменение государственной политики в церковном вопросе.

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«Президент Украины Порошенко показал себя гонителем Церкви, и Русская Православная Церковь ждет от нового президента, что он прекратит гонения на Церковь. Это самое главное наше ожидание от нового президента Украины, кто бы им ни стал», - заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

Он отметил, что главы государств, которые проявили себя как гонители Церкви, «никогда хорошо свою жизнь не заканчивали», и выразил надежду, что новый президент Украины «положит конец этому беззаконию, этому произволу».

По словам митрополита, от новых властей Украины Русская Православная Церковь ожидает также соблюдения свободы вероисповедания - чтобы каждый человек мог ходить в ту религиозную общину, которая ему нравится и членом которой он является.

«Свобода вероисповедания, - добавил он, - заключается в том числе в том, что каждая религиозная община сама выбирает себе наименование, не государство называет религиозные общины теми или иными наименованиями. Сейчас эти основополагающие свободы украинских граждан попраны. Миллионы украинских граждан, которые являются членами Украинской Православной Церкви, сейчас поставлены под угрозу лишиться собственной Церкви, и эта угроза совершенно открыто высказывается политиками, в том числе Порошенко, который говорил украинским верующим, что, если им не нравится новая автокефальная церковь, пусть они уезжают из страны».