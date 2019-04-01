В Украине с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года будет проходить набор на срочную военную службу.

Согласно указу президента Украины №22/2019 от 30 января 2019 года, предполагается призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Согласно распоряжению правительства, в апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 18 тыс. 752 человека. Из них в Вооруженные силы – 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Государственную пограничную службу – 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человек.

