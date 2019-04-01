Наталия Филева, совладелица авиакомпании S7, занимающей второе после группы «Аэрофлот» место на российском авиарынке, погибла в результате крушения частного самолета в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

«31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны», - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщает, что бизнес-джет Epic предположительно принадлежал российской авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7).

В заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен говорится, что разбившийся шестиместный самолет полностью сгорел.

«После удара о землю самолет полностью сгорел. Согласно следственным данным, полученным на настоящий момент, самолет летел из Франции в Эгельсбах. На борту, предположительно, шестиместного самолета помимо пилота было еще два человека. Согласно предварительным данным, речь идет о российских гражданах. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе», - цитирует Интерфакс сообщение полиции.

По информации собеседника агентства, на борту было трое россиян, все они погибли.

«По предварительным данным, среди пассажиров самолета были Наталья Филева и ее отец», - уточнил источник.

Представитель S7 подтвердил Би-би-си, что на борту был отец Филевой.

Forbes также подтверждает, что вторым пассажиром был отец 55-летней Филевой. Издание ссылается на источник, близкий к S7.

РИА Новости сообщает, что Филева с отцом летели в Германию на лечение.

Наталия Филева была одной из богатейших женщин России, журнал Forbes оценил ее состояние в 600 млн долларов.

Филевы стали контролирующими акционерами авиакомпании «Сибирь», позже переименованной в S7 Airlines, в 1998 году.

После группы «Аэрофлот» это крупнейшая российская авиакомпания, которая в последние годы пытается выйти на рынок космических запусков.