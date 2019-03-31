Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила 702 обращения о нарушениях прав избирателей во время голосования на выборах президента. «По состоянию на 19:00 поступило 702 обращения. Из них по телефону - 475 и 184 электронных. В частности, 31 марта мы получили 455 обращений. Из них 343 поступило на нашу «горячую линию». Электронные - 69. К представителям обратились 87 заявителей. Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках», - сообщается на странице омбудсмена в Facebook.



По ее словам, актуальным остается вопрос реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в участок.

Для голосования на дому необходимо иметь медицинскую справку, которая подается с заявлением в участковую комиссию.

«Также наши мониторинговые группы сегодня столкнулись с несвоевременным открытием избирательных участков (после 8:00). По этому вопросу на «горячую» телефонную линию поступило 15 сообщений и 11 от моих представителей в областях», - добавила омбудсмен.