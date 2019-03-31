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Команда кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко осуществляет контроль за честностью и прозрачностью выборов и уже фиксирует нарушения избирательного законодательства штабом Порошенко.

Об этом заместитель председателя партии «Батькивщина» Сергей Власенко сказал на брифинге в пресс-центре Юлии Тимошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

В частности, в Запорожье на одном из участков выявлен факт выдачи 10 пустых бюллетеней человеку, который имел отметки на одежде и была среди тех, кто выдвигался в УИК от Порошенко, отметил политик.

Еще один факт нарушения избирательного законодательства зафиксировано в Киеве (округ №22, участок № 800836). Там два члена УИК от двух технических кандидатов от провластного кандидата выдали 19 бюллетеней без подписи граждан в список избирателей.

Кроме того, прямо сейчас перед зданием ЦИК установили сцену телеканала «Прямой» и оттуда, по сообщениям людей, раздается прямая агитация за действующего президента, сказал Сергей Власенко.

Вопиющий случай произошел и в Закарпатье, в с. Воловец (округ №70). В частности, на участке наблюдателями «Батькивщины» обнаружено заранее подписанный членами комиссии незаполненный протокол УИК о подсчете голосов избирателей.

«Мы разбираемся с этим, но это непосредственно уголовная ответственность», - подчеркнул представитель «Батькивщины».

Власенко сообщил, что зафиксировано также порчи бюллетеней. Собственно, члены комиссии испортили все 690 бюллетеней, поставив отметку «Выбыл» напротив фамилии одного из кандидатов. На Львовщине таким образом испортили 180 избирательных бюллетеней.

Как напомнил политик, после 7 марта ни один из кандидатов не может выбыть, а потому все 39 кандидатов, внесенных в бюллетень, являются участниками выборов. Поэтому, отметка «Выбыл» не может быть применена, добавил он.

Заместитель председателя партии «Батькивщина» предупредил: экзит-пол, как и социологию, использовать как инструмент манипуляций с общественным мнением.

Он напомнил, что самая социологическая компания «Социс» принадлежит на праве собственности ближайшему советнику действующего президента: «Эта компания используется в гонках не как независимая служба, а как инструмент манипуляций. Мы ожидаем, что, воздействуя через «Социс» на данные других соцслужб, будет осуществляться искажение данных экзит-полов, чтобы показать превосходство одного из кандидатов ».

Власенко призвал украинский прийти на участки, проголосовать и ни при каких обстоятельствах не продавать собственный голос.

«Сегодня единственный за 5 лет день, когда граждане участвуют и влияют на действия украинской власти. В Украину пришла весна и я убежден, что она победит», - подытожил он.
ForUm

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