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На зарубежный избирательный участок на выборах президента Украины в Минске не пустили представителей российских СМИ, сообщает Радио Свобода.

Так, корреспонденты российских информационных агентств ТАСС, РИА Новости, телеканалов РЕН-ТВ и НТВ снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины.

В то же время представители белорусских, украинских и международных СМИ имеют полный допуск к избирательному участку.

Отмечается, что такое решение приняла избирательная комиссия.

На территории Беларуси зарегистрированы 12 тысяч украинских избирателей, их распределили на два участка – в посольстве Украины в Минске и в генконсульстве в Бресте.

Обычно в выборах принимают участие около 10% украинских граждан, постоянно проживающих в Беларуси. На этот раз ожидается высокая явка, отметил посол Украины в Минске Игорь Кизим.
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