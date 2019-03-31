На зарубежный избирательный участок на выборах президента Украины в Минске не пустили представителей российских СМИ, сообщает Радио Свобода.
Так, корреспонденты российских информационных агентств ТАСС, РИА Новости, телеканалов РЕН-ТВ и НТВ снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины.
В то же время представители белорусских, украинских и международных СМИ имеют полный допуск к избирательному участку.
Отмечается, что такое решение приняла избирательная комиссия.
На территории Беларуси зарегистрированы 12 тысяч украинских избирателей, их распределили на два участка – в посольстве Украины в Минске и в генконсульстве в Бресте.
Обычно в выборах принимают участие около 10% украинских граждан, постоянно проживающих в Беларуси. На этот раз ожидается высокая явка, отметил посол Украины в Минске Игорь Кизим.
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