В Великой Новоселке 41-летний член избирательной комиссии заявил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Пострадавший сразу вызвал медиков и полицию.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Великоновоселковского отделение полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.
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