также в разделеПроисшествия
Мужчина добивал тяжело раненых в ДТП нацгвардейцев 37
В день выборов боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь 6
В Днипре «минировали» 9 избирательных участков 13
Неизвестный заявил о минировании авто в Краматорске 17
Мужчина пытался поджечь избирательный участок на Черниговщине 14
В Белой Церкви наблюдатель сорвал пломбу с урны для голосования 34
В Киевской области нашли 100 кг героина 19
На Донбассе ранения получили двое военных 27
Боевики обстреляли Авдеевку и Пески, ранен боец ВСУ 63
На Закарпатье силовики изъяли 120 кг героина 34
СБУ в зоне ООС разоблачила на взятке руководителя управления Гоструда 32
Под Авдеевкой в результате обстрела ранен боец ВСУ 23
В Крыму задержали еще одного активиста 33
Штаб ООС: Обстановка на Донбассе обострилась 179
На Донбассе погиб военный, еще двое – ранены 26
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет 22
На Харьковщине аварийно приземлился военный вертолет 42
На полигоне под Черниговом ранен военный 25

В Великой Новоселке 41-летний член избирательной комиссии заявил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Пострадавший сразу вызвал медиков и полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Великоновоселковского отделение полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2891 грн.
7
Теги