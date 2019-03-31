также в разделеМир
На выборах президента Словакии впервые победила женщина 48
В Греции произошло мощное землетрясение 239
Во Франции снова протестуют, несмотря на запрет 107
Турция нанесла авиаудары по курдам в Ираке 25
Мэй планирует очередное голосование по соглашению о Brexit 20
В Словакии проходит второй тур выборов президента 62
Cегодня в мире пройдет акция «Час Земли» 44
В Венесуэле снова блэкаут 67
Туск созывает заседание Евросовета из-за Brexit 17
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit 43
В Бангладеш жертвами пожара в небоскребе стали 25 человек 27
В РФ подтвердили прибытие российских «специалистов» в Венесуэлу 36
Радиацию с «Фукусимы» нашли на Аляске 47
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще 2 года 14
В РФ начали проверять вильнюсских судей из-за приговора экс-министру СССР 46
Мальтийский спецназ освободил захваченный мигрантами танкер 31
В Беларуси полетели головы чиновников после визита Лукашенко в коровник 185
Европарламент одобрил закон о запрете одноразового пластика 50
Турция решительно настроена урегулировать сирийский вопрос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле.

Об этом информирует Anadolu.

«По словам турецкого лидера, этот вопрос останется приоритетом повестки дня официальной Анкары на период после муниципальных выборов 31 марта», - говорится в сообщении.

«Мы обязательно добьемся урегулирования сирийского вопроса, по возможности - за столом переговоров, или предпримем шаги на местах», - пообещал Эрдоган.

Как отмечается, он также заявил, что в случае, если США не устранят угрозу терроризма в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат, Турция предпримет все необходимые шаги в данном направлении. Подготовка к операции завершена, подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, вчера Турция нанесла авиаудары по курдам в Ираке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
34
Теги