Об этом информирует Anadolu.
«По словам турецкого лидера, этот вопрос останется приоритетом повестки дня официальной Анкары на период после муниципальных выборов 31 марта», - говорится в сообщении.
«Мы обязательно добьемся урегулирования сирийского вопроса, по возможности - за столом переговоров, или предпримем шаги на местах», - пообещал Эрдоган.
Как отмечается, он также заявил, что в случае, если США не устранят угрозу терроризма в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат, Турция предпримет все необходимые шаги в данном направлении. Подготовка к операции завершена, подчеркнул турецкий лидер.
Напомним, вчера Турция нанесла авиаудары по курдам в Ираке.
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