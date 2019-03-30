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Турецкие военно-воздушные силы совершили массированный удар на территории Ирака по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается террористической организацией в Турции. Об этом сообщает Анадолу.

Как сообщается, в ходе операции «Лапа» турецкие военные нанесли воздушные удары по базам РПК на территории Ирака. В районе горы Кандиль были уничтожены все объекты РПК, где могли находиться лидеры движения.

Напомним, 18 марта Турция и Иран впервые провели совместную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Совместные действия были проведены на турецко-иранской границе.

Как сообщалось ранее, в США планируют создать зону безопасности на северо-востоке Сирии, на границе с Турцией. Пентагон хочет направить около 1,5 тыс. солдат из стран ЕС на северо-восток Сирии и если это произойдет, США сохранят там около 200 военных. Военный контингент защитит курдов на границе с Турцией и будет бороться с ИГ.

Добавим, что американские противники вывода войск США из Сирии передали сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы Javelin и Tow. В передаче ракетных комплексов участвовала создана курдами партия «Демократический союз». Также сообщалось, что ПТРК были переданы для использования против возможной военной операции турецкой армии на территории Сирии.

К слову, Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать Украину.
ForUm

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