Вчера, 29 марта, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон провел интервью с лидером политической партии «Национальный Корпус», народным депутатом и экс-командиром добровольческого полка «Азов» Андреем Билецким. Главными темами беседы, длившейся почти два с половиной часа, были приближающиеся президентские выборы и текущая ситуация в Украине. Также Андрей Белецкий дал оценку политике действующего президента и рассказал, почему у Петра Порошенко нет шансов остаться у власти на второй срок.

Об этом сообщает Голос.

Полная версия интервью с Андреем Билецким размещена на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Комментируя грядущие президентские выборы, лидер политической партии «Национальный Корпус» отметил, что есть большие риски фальсификации результатов волеизъявления украинцев. Политик подчеркнул, что попытки извратить итоги голосования уже сейчас фиксируются по всей стране. В частности, он упомянул скандальные «сетки» для подкупа избирателей, организованные штабами Блока Петра Порошенко.

При этом на вопрос журналиста об отношении «Национального Корпуса» и самого Андрея Билецкого к политике и персоне Петра Порошенко, он ответил, что категорически осуждает нынешнего президента и его политические решения. По мнению народного депутата, находясь на должности президента, Порошенко заботился лишь о том, чтобы установить в государстве диктат и собственную монополию. Лидер националистов заявил, что все пять лет режим Порошенко поощрял коррупцию и оставлял без справедливого наказания провластных преступников, а теперь таким же незаконным способом пытается победить на выборах.

Андрей Билецкий акцентировал внимание на том, что политика нынешнего президента сделала Украину слабой, отстающей и «остановившейся на месте», так как фактически уничтожила экономику и стала причиной демографического кризиса. По мнению лидера «Национального Корпуса», если в ближайшее время ситуацию не изменить, страна потеряет свою независимость в любом случае. При этом он заявил, что за антиукраинские политические решения, которые довели государство до тотального упадка, должен ответить не только лично президент, но и находящиеся ныне у власти чины.

В завершение интервью Андрей Билецкий сказал, что единственный шанс Петра Порошенко победить в этих выборах – это их фальсифицировать, однако активисты «Национального Корпуса», которые будут присутствовать на избирательных участках 31 марта, не позволят этого сделать. Следовательно, у нынешнего президента нет шансов остаться у власти еще на один срок.

Отметим, что после интервью с Дмитрием Гордоном представители «Национального Корпуса» сообщили о готовящемся покушении на жизнь Андрея Билецкого путем подрыва автобуса, которым он перемещается по работе. На основании данного заявление СБУ уже начала проверку.

Напомним, что «В гостях у Дмитрия Гордона» – это авторская программа Дмитрия Гордона, которая с 2000 года транслируется на украинском телевидении, а с недавнего времени стала популярной и в YouTube. Формат программы предполагает откровенные беседы журналиста с выдающимися современниками. Гостями программы были Михаил Горбачев, Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Юлия Тимошенко, Арсен Аваков, Владимир Зеленский и другие.