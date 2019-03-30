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Ирина Геращенко считает, что арест крымских татар и обострение ситуации на Донбассе является попыткой Российской Федерации запугать активных украинцев и крымских татар в Крыму и уменьшить явку на выборах в прифронтовой зоне.

Об этом она отметила в Facebook.

«И облавы в Крыму, и арест 23 крымских татар, и сегодняшнее обострение на Донбассе - попытка давления и вмешательства в наши выборы, попытка запугать активных украинцев и татар в Крыму, попытка уменьшить явку в прифронтовой зоне (напоминаю, избирательные участки открылись во всех населенных пунктах освобожденного Донбасса, в том числе возле линии столкновения. Проблемным был только 106 участок в Катериновке из-за снайперских обстрелов)», - сообщила Геращенко.

Она также считает неслучайностью обострение на Донбассе. «Конечно, это не случайность. РФ и орки - боевики беснуются накануне дня голосования. Для тех, кто продолжает смеяться про поводу «Путин нападьот» - напоминаю, что Путин напал 5 лет назад и пока никак не угомонится», - заявила первый вице-спикер.

Геращенко отметила, что украинская делегация в Минске затрагивала перед РФ и СММ ОБСЕ вопрос безопасности на выборах в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе, как ключевой, а также - недопустимость обстрелов и нарушения режима тишины, попытку таким образом влиять на волеизъявление украинского Донбасса и запугивать избирателей . «В эти дни на Донбассе работают журналисты международных изданий и наблюдатели. Мир должен знать, как «русский мир» никак не оставит в покое Украину в своих грезах о малороссии», - добавила Геращенко.
ForUm

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