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Возле греческого города Галаксиди произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 30 марта.

Как сообщили в Институте геодинамики Афин, землетрясение произошло около 10:46 по местному времени. Эпицентр находился в 8 километрах на юго-запад от города Галаксиди. Толчки были ощутимы в Афинах, которые находятся за 129 км от эпицентра.

В спасательной службе отметили, что в результате землетрясения никто не пострадал.

Напомним, ранее мощное землетрясение произошло в Индонезии.
ForUm

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