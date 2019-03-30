«Тереза Мэй и ее правительство ищут пути возвращения к рассмотрению соглашения по выходу из ЕС, делая четвертую попытку получить поддержку депутатов», - говорится в сообщении.

Глава правительства сказала, что Великобритании будет нужен «альтернативный путь вперед».

Ожидается, что депутаты от всех партий рассмотрят другие варианты путей дальнейших действий в отношении Brexit в понедельник.

Правительство Мэй стремится завоевать поддержку 34 консервативных депутатов, которые считают, что соглашение оставляет Великобританию слишком тесно связанной с ЕС.

Напомним, в пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.