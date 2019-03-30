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В течение последних четырех лет в Киеве обновили отделения в 34-х больницах и реконструировали 4 родильных дома. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Киев”, сообщает пресс-служба Кличко.

Он также отметил, что в этом году ремонт медучреждений продолжат.

«В частности, будем ремонтировать фасад и приемное отделение в клинических больницах №1 и №3, приемное отделение в городской больнице №4. Обновим и приемное отделение в Больнице скорой помощи, Центр крови, отделение химиотерапии в Онкоцентре. Сделаем ремонт и во многих других медицинских заведениях», - сказал Кличко.

По словам мэра, сегодня обновление медучреждений столицы происходит по самым высоким стандартам и отвечает всем ключевым требованиям.

«Мы закупаем и самое современное медоборудование, которое дает возможность оперативной диагностики, лечения, которое помогает спасать жизни людей», - отметил Виталий Кличко.
ForUm

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