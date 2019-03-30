В Киеве вчера вечером, 29 марта, на проезжей части Северного моста произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Как сообщается, в результате наезда на электроопору водитель и пассажир Subaru от полученных травм скончались, еще одному пострадавшему в аварии оказывают необходимую медицинскую помощь.

«В Днепровском районе города правоохранители установили, что водитель Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору. Вследствие транспортного происшествия пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью: врачи «скорой» констатировали его смерть на месте», - говорится в сообщении.

Также с телесными повреждениями были госпитализированы водитель и еще один его пассажир. Однако сегодня утром в больнице от полученных травм водитель скончался.

Следователями столичной полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции в рамках расследования устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также ее механизм.