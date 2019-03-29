В течение текущих суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив вооружение, запрещенное минского договоренностям, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм. Об этом говорится в сводке штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты провели три обстрелы позиций Объединенных сил: из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Широкино; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Водяное; из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг семь раз обстрелял украинских военных: трижды – из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов – в районе поселка городского типа Троицкое; дважды – из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты – в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов – вблизи поселка Золотое-4; из стрелкового оружия – около поселка городского типа Зайцево.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.