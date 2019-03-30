Об этом информирует El Nacional.
«В пятницу вечером через серьезный сбой в снабжении 21 штат страны остался без электричества. Причины блэкаута неизвестны», - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что информация об отсутствии света поступает из многих районов страны.
Фактически энергоснабжение сохраняется только в двух из 23 штатов - Боливар и Дельта-Амакуро - да и оттуда сообщают о спадах в подаче электричества.
«Предприятия восстанавливались после предыдущего отключения электроэнергии, которое длилось более 48 часов и повлияло на водоснабжение, поэтому гражданам пришлось запасать воду в реках и ручьях», - добавляет издание.
Напомним, Мадуро создал кибервойска после первого блэкаута.
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