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Без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы, в стране начались проблемы с водоснабжением.

Об этом информирует El Nacional.

«В пятницу вечером через серьезный сбой в снабжении 21 штат страны остался без электричества. Причины блэкаута неизвестны», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что информация об отсутствии света поступает из многих районов страны.

Фактически энергоснабжение сохраняется только в двух из 23 штатов - Боливар и Дельта-Амакуро - да и оттуда сообщают о спадах в подаче электричества.

«Предприятия восстанавливались после предыдущего отключения электроэнергии, которое длилось более 48 часов и повлияло на водоснабжение, поэтому гражданам пришлось запасать воду в реках и ручьях», - добавляет издание.

Напомним, Мадуро создал кибервойска после первого блэкаута.
ForUm

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